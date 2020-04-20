Банк Испании спрогнозировал беспрецедентный спад ВВП страны

Банк Испании полагает, что ВВП страны в текущем году может сократиться на показатель от 6,6% до 13,6% из-за последствий распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ в понедельник.

Отмечается, что речь идет о «беспрецедентном в новейшей истории спаде ВВП Испании». «Согласно ряду гипотез, которые предусматривают, в частности, что состояние повышенной готовности будет длиться в общей сложности восемь недель, предполагается, что снижение ВВП в 2020 году будет колебаться между 6,6% и 8,7%, — говорится в документе. — При сценарии, предполагающем продолжительность действия режима повышенной готовности в 12 недель..., падение ВВП в 2020 году может составить 13,6%».

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом, 20 852 пациента умерли.