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Совет ЕС специально обсудит ситуацию вокруг национализации Привата

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Совет ЕС специально обсудит ситуацию вокруг национализации Привата

Совет ЕС по вопросам иностранных дел особое внимание намерен уделить обсуждению приватизации ранее национализированного банка в Украине.

Об этом, как передает Интерфакс-Украина, в понедельник посредством видео-конференции сообщил высокопоставленный европейский дипломат, анонсируя предстоящее заседание Совета ЕС по вопросам внешней политики, которая пройдет в формате видео-конференции 22 апреля. Как сообщалось ранее, в повестку дня включен и украинский вопрос.

Говоря о том, что предметом обсуждения будет также вопрос проведения в Украине реформ, дипломат сказал: «По вопросу реформ, то будут обсуждаться те же самые реформы, как и раньше, например, судебная реформа. Но есть один важный пункт, который мы хотим обсудить — это вопрос приватизации банка, который ранее был национализирован. Вам известно, что есть, если я не ошибаюсь, и эта цифра очень впечатляющая, 16 тысяч поправок к закону о банковской деятельности», — сказал он.

При этом представитель ЕС выразил надежду на помощь МВФ в проведении этой реформы. «Это — реформа, которая будет обсуждаться во время заседания», — добавил дипломат.

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Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект № 2571-l о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Ко второму чтению к законопроекту было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Совет ЕС, Приват, банковский законопроект
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