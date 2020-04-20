Советник Зеленского заявил, что у государства есть план мер по оживлению экономики

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко во время вебинара с представителями отечественного бизнеса в понедельник сообщил, что у руководства государства уже есть план мер по стимулированию экономики.
«Они поэтапно будут внедряться после прохождения пика заболеваемости», — цитирует его пресс-служба Офиса президента.
Устенко обратил внимание, что одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирование малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, поскольку этот сектор после кризиса требует помощи от государства.
«Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям», — убежден он.
Устенко сообщил, что по инициативе президента Владимира Зеленского Кабинет министров Украины уже представил первые программы, которые помогут бизнесу сохранить рабочие места и получить финансовую помощь для продолжения деятельности.
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