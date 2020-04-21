У Трампа ожидают во II квартале крупнейшее в истории США сокращение ВВП

Сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox News старший советник президента США Кевин Хассет, передает ТАСС.
«Думаю, экономическая ситуация чрезвычайно тяжелая», — констатировал он. «Мы являемся свидетелями одного из самых серьезных потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась экономика любой крупной страны», — добавил экономический советник американского лидера Дональда Трампа.
«Сокращение ВВП во втором квартале может стать крупнейшим из тех, которые мы когда-либо фиксировали, поскольку так много всего сейчас не работает», — добавил Хассет. Как он отметил, «даже закрытие школ оказывает серьезное негативное влияние на ВВП». Как пояснил помощник президента США, «одно лишь это — примерно 3% ВВП».
«Если все это суммировать, то будет большое негативное значение. Вопрос в том, что будет дальше», — констатировал Хассет. «Есть вероятность, что это не приведет к долгосрочной рецессии», — отметил он. «Есть вероятность, но точно мы не знаем», — подчеркнул Хассет.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 788 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 42,4 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.
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