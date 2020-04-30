Падение ВВП еврозоны по итогам года может составить 5-12%

Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году.

Глубина спада, по словам Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.