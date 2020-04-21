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Музеи не согласны открываться до конца карантина

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Сотрудники украинских музеев выступают против начала работы до отмены введенных ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной болезни Covid-19 в стране.

Об этом говорится в обращении к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, которое опубликовал на своей странице в Facebook директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

«Введение карантина стало ударом для музеев. Но их открытие до конца карантина может стать еще большим ударом. В каждом зале музея должны находиться смотрители. Все они пожилые люди, как правило, живущие в отдаленных районах городов. Сейчас они на самоизоляции. Если запускать музеи, особенно в больших городах, то это повлечет расходы на транспорт для смотрителей, превышающие не только их зарплаты, но и то, что музей могли бы заработать в условиях ограниченной посещаемости и невозможности проведения лекций, экскурсий, детских программ и других массовых мероприятий. Кроме того, не хотелось бы ставить под удар их здоровье», — говорится в обращении.

Ройтбурд отметил, что для небольших музеев в небольших городах этой проблемы, возможно, не существует. «Но в Киеве, в Одессе, Львове, Днепре музеи к этому не готовы. Я говорил с коллегами из этих городов и наши позиции полностью совпали», — написал он.

«Музейное сообщество просит вас пересмотреть решение об открытии музеев. Думаю, разумнее было оставить его на усмотрение музеев. Возможно, некоторые музеи могли бы открыться в ограниченном режиме. В любом случае, это должен решать каждый конкретный музей самостоятельно. В целом по стране сегодня открывать музеи нельзя», — говорится в обращении.

Как сообщалось, Степанов утром в воскресенье сообщил, что Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением. «Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии», — сказал он.

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Степанов также сообщил, что Минздрав предложит «открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе».

музей, коронавирус
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