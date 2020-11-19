Руководство музея Революции достоинства подозревается в расхищении 111 млн грн

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

«Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах», — сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что в музее проходит обыск.