Войти
В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
инфраструктура
В Украине планируют заменить весь общественный транспорт на электрический
Украина купит 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19
официально
Украина купит 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Руководство музея Революции достоинства подозревается в расхищении 111 млн грн

396
Руководство музея Революции достоинства подозревается в расхищении 111 млн грн

Служба безопасности Украины подтвердила факт проведения обысков в помещениях Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея революции достоинства в рамках дела о хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

«Задокументировано, что руководство Музея заключило договоры на почти 150 млн грн на работы по реконструкции и благоустройству объектов мемориального комплекса. Подрядчикам был перечислен аванс в размере 80% от суммы договора, что составило 111 млн грн. Однако правоохранители выяснили, что в установленные соглашениями сроки работы фактически не проводились. Вместо этого большая часть полученных подрядчиком бюджетных средств была потрачена не на цели, которые прописаны в соответствующих договорах», — сообщает пресс-служба СБУ в соцсети Facebook.

Читайте также: Каким будет 2021 год: прогнозы Билла Гейтса

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что в музее проходит обыск.

СБУ, музей, Революция достоинства
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 19 ноября 2020
Среда, 18 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Пол Грэм
Пол Грэм
венчурный инвестор

Как начинать новое дело без страха

Одна из самых главных причин, почему людям не удается добиться выдающихся результатов - это страх сделать что-то невразумительное. И этот страх не иррационален. Во многих отличных проектах бывает стадия, когда они не кажутся впечатляющими даже их создателям. Но чтобы создать что-то значительное, через этот этап необходимо пройти. И получается далеко не у всех. Большинство людей не доходят даже до стадии, когда они делают что-то, что может их смутить, не говоря уже о том, чтобы пойти дальше. Они слишком напуганы, чтобы сделать даже первый шаг.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Кипрский иерарх издал книгу об украинском церковном вопросе

Центром исследований Киккского монастыря (Кипрская Православная Церковь) опубликован труд игумена обители митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам». Митрополит Никифор, один из наиболее уважаемых иерархов Кипрской Церкви, видит свою главную цель в сохранении единства православия.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О пропаганде, добросовестности и книге Джуна Чанга «Злые самаритяне»

Перечитал книгу Джун Чанга «Злые самаритяне», где автор делает акцент на негативных моментах неолиберальной экономической политики и целесообразности протекционизма. Несколько соображений об утверждениях автора, методах и способах их обоснований.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016