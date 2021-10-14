Одесскому художественному музею присвоен статус национального

Президент Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

«Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения «Одесский художественный музей» как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю: предоставить коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статус национального и в дальнейшем именовать — коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей», — говорится в документе.

При этом Одесской областной государственной администрации совместно с областным советом поручено проработать вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.А. Ройтбурда.

Кроме того, Кабинет Министров должен проработать вопрос относительно проведения ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.

Как сообщалось, 8 августа умер художник, директор Одесского художественного музея, депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд.

17 августа Одесская ОГА обратилась к МКИП с предложением предоставить Одесскому художественному музею статус национального.