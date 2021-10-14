Одесскому художественному музею присвоен статус национального

Президент Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
«Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения «Одесский художественный музей» как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, постановляю: предоставить коммунальному учреждению «Одесский художественный музей» статус национального и в дальнейшем именовать — коммунальное учреждение «Одесский национальный художественный музей», — говорится в документе.
При этом Одесской областной государственной администрации совместно с областным советом поручено проработать вопрос о присвоении коммунальному учреждению «Одесский национальный художественный музей» имени А.А. Ройтбурда.
Кроме того, Кабинет Министров должен проработать вопрос относительно проведения ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей.
Как сообщалось, 8 августа умер художник, директор Одесского художественного музея, депутат Одесского облсовета Александр Ройтбурд.
17 августа Одесская ОГА обратилась к МКИП с предложением предоставить Одесскому художественному музею статус национального.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016