В общежитии в Вишневом массовая вспышка COVID-19: 37 человек заболели, двое умерли

В одном из общежитий Вишневого (Киевская обл.) зафиксирована массовая вспышка коронавируса, на сегодня выявлено 37 случаев заболевания и два летальных случая от COVID-19, сообщил и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
«Имеем случай массового заболевания коронавирусом в одном из общежитий города Вишневое. Оно находится в частной собственности. По предварительным оценкам, там проживает более 300 людей, точное количество проживающих выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент выявлено в этом месте 37 больных, в том числе дети, двое людей, к сожалению, умерли», — сказал Володин на брифинге во вторник.
По его словам, сейчас медики делают всем жильцам общежития без исключения тесты, кроме того, в нем введено положение особого передвижения.
«Местная власть сейчас организовывает доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены в общежитие. Окончательная информация о заболевании коронавирусом в общежитии будет завтра вечером после получения результатов тестирования», — добавили в ОГА.
Отмечается, что, согласно законодательству, принимается решение об определении на базе данного общежития изолятора.
Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 21 апреля в Киевской области было подтверждено 356 случаев коронавируса (28 выздоровели).
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