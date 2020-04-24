В общежитии Вишневого коронавирус подтвержден у 78 человек, в том числе у 16 детей

В одном из общежитий Вишневого в Киевской области коронавирус подтвержден у 78 человек, 16 из которых — дети, в помещении установлены необходимые обсервационные ограничения, сообщили министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

«На сегодняшний день 78 человек, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, из них 16 детей. Установлены все ограничения, которые отвечают статусу обсервации, установлен карантинный пост в общежитии», — сказал Степанов в пятницу в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, на территории общежития дежурят медки, сотрудники полиции.

«Всё находится под контролем Киевской областной власти. Главный санврач сейчас разбирается, были ли проволочки с установлением карантинных мер», — отметил министр.