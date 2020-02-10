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Netflix получил только два «Оскара» при 24 номинациях

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Netflix получил только два «Оскара» при 24 номинациях

Стриминговый сервис Netflix, собравший в этом году рекордные 24 номинации на «Оскар», в итоге получил только две. Они достались ленте «Американская фабрика» в категории «Лучший документальный фильм» и актрисе Лоре Дерн за роль второго плана в картине «Брачная история». Об этом было объявлено в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств в голливудском театре Dolby.

В этом году фильмы Netflix претендовали на награды во всех знаковых категориях и обогнали по количеству номинаций ведущие голливудские студии (так, у Disney было 23 номинации, а у Sony Pictures Entertainment — 20). За «Лучший фильм» боролись сразу две картины производства Netflix — «Брачная история» и «Ирландец» Мартина Скорсезе, но награда досталась южнокорейской ленте «Паразиты». Всего у «Ирландца», главного фаворита стримингового гиганта на «Оскаре», было 10 номинаций, в том числе «Лучший сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучшая операторская работа». В итоге лента не получила ни одной награды.

В прошлом году «Рома» Альфонсо Куарона, снятая по заказу Netflix, также не получила главный приз, несмотря на ожидания кинокритиков, однако была удостоена статуэток за режиссерскую и операторскую работу, а также награды как «Лучший фильм на иностранном языке».

Против выдвижения на «Оскар» фильмов, снятых специально для стриминговых сервисов, неоднократно выступали разные кинематографисты. Среди них, в частности, был Стивен Спилберг, который заявлял, что такие фильмы могут претендовать только на американскую телевизионную премию Emmy, а не на «Оскар», так как у них не было проката в кинотеатрах. Он также намеревался выступить перед киноакадемиками, чтобы способствовать изменению правил выдвижения фильмов на «Оскар».

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На этом фоне Министерство юстиции США выступило с заявлением, что это может вызвать антимонопольные проблемы и нарушить закон о конкуренции. В итоге изменения, внесенные в правила Киноакадемии, не коснулись онлайн-фильмов, и они все также могут претендовать на главную кинонаграду.

При этом фильмам Netflix с 2018 года запрещено участие в Каннском кинофестивале из-за того, что они не идут в кинотеатрах.

Оскар, Netflix
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