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Саакашвили заявил, что ему предложили стать вице-премьером по реформам

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Саакашвили заявил, что ему предложили стать вице-премьером по реформам

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в среду.

Он добавил, что поддерживал Зеленского во время выборов президента, все то время, которое он занимает этот пост, и связывает с его командой большие надежды для Украины.

«Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах», — написал политик.

Также Саакашвили сообщил, что представит в Верховной Раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые сформировались у него как вне пределов Украины, так и в период его работы в Украине, основываясь и на положительном, и на негативном опыте.

«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей», — написал Саакашвили.

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Он отметил, что также надеется использовать свой международный опыт для того, чтобы быть полезным членом правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами.

Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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