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Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии ситуацию с Саакашвили

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Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии ситуацию с Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклии Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечение прав гражданина Украины Михеила Саакашвили, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», — указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

«Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей», — уточняется в сообщении.

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Как сообщалось, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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