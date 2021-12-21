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Зеленский переписывается с Саакашвили, Ермак хочет его вернуть

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Зеленский переписывается с Саакашвили, Ермак хочет его вернуть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, который сидит в тюрьме в Грузии.

«Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили», — цитирует Зеленского агентство УНИАН во вторник.

По его словам, он договорился о том, чтобы к Саакашвили пустили мать. «Я звонил, просил об этом (чтобы к Саакашвили пустили мать — ред.). Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка», — добавил президент.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власть делает все, чтобы вернуть Саакашвили в страну.

«Сегодня День рождения у Михаила Саакашвили, с которым я знаком много лет... Михаил остается гражданином Украины. Для президента (Владимира Зеленского — ред.) и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину», — написал Ермак в своем Facebook.

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Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября.

Политик является гражданином Украины. Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский
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