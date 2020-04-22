После 11 мая могут открыть непродовольственную торговлю и бытовые услуги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможность открытия непродовольственной торговли и бытовых услуг в стране после 11 мая.

«Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то мы можем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг», — сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Возможны также другие смягчительные меры, которые будут анонсированы в первых числах мая, если это позволит ситуация, добавил премьер.

Для смягчения условий карантина процент выявленных случаев заболевания должен колебаться в пределах ± 5% как минимум на протяжении 10 дней, а больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем 50%, пояснил Шмыгаль.

«Сейчас наши больницы заполнены больными на 10%, это означает, что мы сегодня идем по умеренному сценарию, когда медицина может принимать больных коронавирусом. После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие 4 этапа. Они также, прописаны, мы их сообщим и расскажем при каких условиях будет наступать каждый из этих этапов», — сказал он.

По словам Шмыгаля, в Украине один из самых низких показателей заболевания коронавирусом, что свидетельствует о своевременности введения карантина.