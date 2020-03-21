Войти
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса
официально
В Киеве и двух областях ввели режим ЧС из-за коронавируса
Разумков не будет закрывать Раду после заражения депутата Шахова
позиция
Разумков не будет закрывать Раду после заражения депутата Шахова

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

регулирование
RSS

Евросоюз меняет правила на рынке авиаперевозок

507
Евросоюз меняет правила на рынке авиаперевозок

Евросоюз приостановит действие системы авиационных слотов в аэропортах, которая обязывает авиакомпании осуществлять заявленные рейсы, чтобы зарезервировать за собой право на такое же количество полетов в следующем году.
Об этом сообщает сайт Европейского совета.

«Евросоюз принимает меры для приостановки требований по соблюдению так называемых слотовых обязательств в аэропортах, которые обязывают авиакомпании использовать по крайней мере 80% от заявленных слотов на взлет и посадку с целью удержать их количество на следующий год. Послы стран ЕС на заседании Постоянного комитета представителей приняли мандат на переговоры с Европарламентом относительно отмены правила „используй или теряй“ до 24 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это решение поможет авиаперевозчикам гибко реагировать на резкое падение спроса на пассажирские авиаперевозки в связи со вспышкой коронавируса и мерами против его распространения, а также сократить рейсы согласно реальному количеству пассажиров и не «гонять» пустые самолеты с целью сохранения за собой заявленных слотов. Следовательно, такая практика позволит экономить деньги и защищать окружающую среду.

Приостановка слотовой системы должна считаться с 1 марта и продлится до 24 октября, полностью охватывая летний сезон. Этот порядок также применяется ретроспективно к рейсам, которые должны были осуществляться в период с 23 января до 29 февраля 2020 года между ЕС и Китаем (а также Гонконгом). Такие даты обусловлены тем, что с 23 января власти Китая закрыли первый аэропорт в связи со вспышкой коронавируса.

Если текущая ситуация продлится дольше установленных сроков, эти меры могут быть продлены по инициативе Еврокомиссии.

Читайте также: За сутки в Китае умерли всего семь заразившихся коронавирусом

Как отмечается в сообщении, подобные изменения правил на рынке авиационных перевозок уже применялись во время предыдущих чрезвычайных ситуаций, включая террористические атаки 2002 года, войну в Ираке, вспышку SARS в 2003 году и финансовый кризис 2008-2009 гг.

Новые регуляторные правила должны быть формально приняты Европейским советом и Европейским парламентом.

ЕС, авиакомпании, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 21 марта 2020
Пятница, 20 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году. Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась. Причем в довольно короткие сроки – за три недели.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Вирусная целесообразность убедительнее любой революционной

Ладно еще, в Офисе Президента до сих пор не знают страны и собирают бизнес по списку из публичных деловых изданий. Но те, кто на земле, - что, не знают, сколько в Украине «колядников», «регуляторов границы», «контрафактников», «растаможенников», «рейдеров» и «отжимал», «лесников» и «янтарных баронов», и пр. ? Где завершенные дела с конфискацией имущества (в т.ч. финансовых средств)? Где по-региональные списки «смотрящих», «курящих» и «стригущих»? Или о них тоже никто не знает?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016