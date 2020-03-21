Евросоюз меняет правила на рынке авиаперевозок

Евросоюз приостановит действие системы авиационных слотов в аэропортах, которая обязывает авиакомпании осуществлять заявленные рейсы, чтобы зарезервировать за собой право на такое же количество полетов в следующем году.
Об этом сообщает сайт Европейского совета.
«Евросоюз принимает меры для приостановки требований по соблюдению так называемых слотовых обязательств в аэропортах, которые обязывают авиакомпании использовать по крайней мере 80% от заявленных слотов на взлет и посадку с целью удержать их количество на следующий год. Послы стран ЕС на заседании Постоянного комитета представителей приняли мандат на переговоры с Европарламентом относительно отмены правила „используй или теряй“ до 24 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это решение поможет авиаперевозчикам гибко реагировать на резкое падение спроса на пассажирские авиаперевозки в связи со вспышкой коронавируса и мерами против его распространения, а также сократить рейсы согласно реальному количеству пассажиров и не «гонять» пустые самолеты с целью сохранения за собой заявленных слотов. Следовательно, такая практика позволит экономить деньги и защищать окружающую среду.
Приостановка слотовой системы должна считаться с 1 марта и продлится до 24 октября, полностью охватывая летний сезон. Этот порядок также применяется ретроспективно к рейсам, которые должны были осуществляться в период с 23 января до 29 февраля 2020 года между ЕС и Китаем (а также Гонконгом). Такие даты обусловлены тем, что с 23 января власти Китая закрыли первый аэропорт в связи со вспышкой коронавируса.
Если текущая ситуация продлится дольше установленных сроков, эти меры могут быть продлены по инициативе Еврокомиссии.
Как отмечается в сообщении, подобные изменения правил на рынке авиационных перевозок уже применялись во время предыдущих чрезвычайных ситуаций, включая террористические атаки 2002 года, войну в Ираке, вспышку SARS в 2003 году и финансовый кризис 2008-2009 гг.
Новые регуляторные правила должны быть формально приняты Европейским советом и Европейским парламентом.
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