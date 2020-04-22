Зеленский хочет сократить количество правоохранительных ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой правоохранительных ведомств страны и заявил, что их количество надо сократить.
«Я до сих пор не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов, — заявил украинский лидер в документальном фильме „Год президента Зеленского“, который в среду транслировал телеканал „Украина 24“. — Это значит, что это тоже было сделано для размытия ответственности, вот и все». Зеленский пожаловался, что во время совещаний с руководителями правоохранительных ведомств не может добиться от них ответа, в чьей компетенции находится расследование тех или иных преступлений.
«Хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранителей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму», — заявил Зеленский.
Он отметил, что ему трудно выполнить обещание о наказании коррупционеров, которое он давал во время предвыборной кампании. При этом президент заверил, что не указывает правоохранителям, кого нужно посадить в тюрьму, а кого нет.
Зеленский заявил также о необходимости перезагрузки судебной системы, поскольку она не работает, «не может обеспечить справедливость принимаемых решений». В то же время он положительно оценил деятельность Службы безопасности Украины.
Президент также не исключил, что уволит генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, занявшую этот пост в марте, если она не продемонстрирует конкретные результаты.
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