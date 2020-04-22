Зеленский даст денег на создание государственного авиаперевозчика уровня Turkish Airlines

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия «Антонов», сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует телеканал «Украина 24» в среду.
«Антонов» — большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Ан-ы (самолеты производства госконцерна «Антонов» — Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта — сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или «Сингапурских Авиалиний». Государство готово выделить на это деньги«, — сказал он.
Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн «Антонов», создав дополнительные рабочие места.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016