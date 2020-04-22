Зеленский даст денег на создание государственного авиаперевозчика уровня Turkish Airlines

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия «Антонов», сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует телеканал «Украина 24» в среду.

«Антонов» — большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Ан-ы (самолеты производства госконцерна «Антонов» — Ред.)? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта — сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или «Сингапурских Авиалиний». Государство готово выделить на это деньги«, — сказал он.

Зеленский отметил, что таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн «Антонов», создав дополнительные рабочие места.