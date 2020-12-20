Президент рассказал, как просит «ускориться» правоохранителей

Президент Владимир Зеленский заявил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов, но иногда просит «ускорить процессы».
Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, записанному 16 декабря, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.
Комментируя ситуацию в банковской сфере и возможное влияние на реформу в этом секторе отдельных олигархов, президент заметил, что монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодняшний день независимы.
«Они имеют полную поддержку от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не „ломаю“, не вмешиваюсь в их серьезные кейсы. Скажу честно, они ко мне, наоборот, обращаются за поддержкой и в очень сложных ситуациях эту поддержку получают», — сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что иногда обращается к работникам правоохранительных органов с просьбой «ускорить процессы».
«Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: «Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что порой по серьезным кейсам вы затягиваете процесс», — заметил глава государства.
Что касается влияния на него определенных олигархов, президент отметил, что «на человека могут влиять, когда он дает эту возможность».
«Мне народ дал такой мандат веры и доверия, что я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен», — уверил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016