Президент рассказал, как просит «ускориться» правоохранителей

Президент Владимир Зеленский заявил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов, но иногда просит «ускорить процессы».

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, записанному 16 декабря, полный текст которого опубликован на сайте главы государства.

Комментируя ситуацию в банковской сфере и возможное влияние на реформу в этом секторе отдельных олигархов, президент заметил, что монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодняшний день независимы.

«Они имеют полную поддержку от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не „ломаю“, не вмешиваюсь в их серьезные кейсы. Скажу честно, они ко мне, наоборот, обращаются за поддержкой и в очень сложных ситуациях эту поддержку получают», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что иногда обращается к работникам правоохранительных органов с просьбой «ускорить процессы».

«Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: «Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что порой по серьезным кейсам вы затягиваете процесс», — заметил глава государства.

Что касается влияния на него определенных олигархов, президент отметил, что «на человека могут влиять, когда он дает эту возможность».

«Мне народ дал такой мандат веры и доверия, что я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен», — уверил он.