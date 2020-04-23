Цена на нефть Brent выросла на фоне угроз США в адрес Ирана

На Лондонской бирже ICE цена нефти сорта Brent поднялась почти на 13% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные биржи.
По состоянию на 8:30 за баррель Brent на бирже давали $23,20, тогда как цена закрытия предыдущей сессии составила $20,37.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что дал приказ американским военным морякам открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
«Я проинструктировал Военно-морские силы США открывать огонь и уничтожать любые иранские вооруженные суда, если они будут преследовать наши суда на воде», — заявил президент Соединенных Штатов.
Позднее он выложил в своем Twitter видео с одним из инцидентов на море, в котором иранские патрульные суда приближаются к американскому военному кораблю. «Сонный Джо (Джо Байден, вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах от демократов. — Ред.) считает, что это нормально. Я — нет!», — подписал он этот пост.
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