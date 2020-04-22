Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

Давайте попробую разложить по полкам почему считаю Саакашвили плохим вариантом для Украины.

1. Население Грузии 3,7 млн человек. Зарубежные денежные переводы в Грузию при Саакашвили выросли с 350 млн долл до 2 млрд. С 6% до 12% ВВП. Такой рост денежных переводов говорит о росте безработицы в Грузии. И если Саакашвили не смог обеспечить работой население Грузии, то я не представляю, как он обеспечит работой население Украины, которое больше в 10 раз.

2. Грузия является очень маленькой страной с небольшим и небогатым населением. Обычно страны в схожих условиях, как Чехия, Словакия, которые в отличии от Грузии отрезаны от моря, решали эту задачу через увеличение экспорта.

Чехия, имея всего 10,6 млн населения, создаёт экспорта в 160 млрд. долл. Словакия, 5,5 млн населения, создаёт экспорта на 81 млрд долл. В Грузии экспорт всего 3,5 млрд долл!!! Реформаторы из Грузии даже не думали решать эту задачу. Хотя у Грузии с ЕС также подписано соглашение о свободной торговле.

Украине также нужно решать эту задачу. И я более чем уверен, что это задачу в Украине Саакашвили также не будет решать.

3. Экономика Грузии остаётся преимущественно сырьевой. Примерно 60% грузинского экспорта это сырье или продукция с низкой степенью переработки.

Экспорт высокотехнологичной продукции в 2017 составлял всего 11% или 337 млн долл!!! На душу населения всего 91 долл.

Для сравнения, высокотехнологичный экспорт Словакии в 2017 составлял 47 млрд долл. На душу населения — 8545 долл. Высокотехнологичный экспорт Чехии — 96 млрд долл. На душу — 9056 долл.

Пропасть. Огромная пропасть отделяет страны ЕС от Грузии. Не представляю как Саакашвили будет решать эту задачу в Украине, если он ее даже не пытался решить в Грузии.

4. Торговый баланс. При Саакашвили торговый дефицит по товарам вырос с 600 млн долл до 5 млрд долл. Понимаете? Торговый дефицит больше, чем весь экспорт!!! Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд и ещё 2 млрд долл. денежных переводов!

Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине!!! А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.

Я критически отношусь к перечисленным выше моментам. И именно по этии причинам я точно не хочу видеть Саакашвили реформатором в моей стране.