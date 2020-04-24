При цене нефти в $15 России хватит запасов денег только на два года

Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) России может хватить только на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель. Об этом говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.

В марте 2020 года в ликвидной части ФНБ было накоплено $150 млрд, однако после покупки правительством доли Сбербанка у ЦБ РФ в начале апреля она должна снизиться примерно до $120 млрд, подсчитали в банке.

«При цене Urals в $15 за баррель покрытия дефицита нефтяных доходов хватит на срок чуть более двух лет», — пояснили эксперты банка Петр Сидоров и Кристиан Ветошка. Они добавили, что при цене Urals на уровне $30 средств хватило бы на шесть лет.

В целом фискальные буферы России достаточны для временного нефтяного шока, считают эксперты банка. Однако в совокупности с внутренним экономическим ущербом, вызванным распространением коронавирусной инфекции, фискальное пространство (резерв бюджета правительства, который может быть использован в определенных целях без ущерба для стабильности экономики) будет значительно сокращено, особенно если цены на нефть продемонстрируют медленное восстановление, добавили эксперты банка.