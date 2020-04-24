Киев снова в мировых лидерах по загрязнению воздуха

По состоянию на утро 24 апреля Киев находится на второй ступеньке антирейтинга городов с самым загрязнённым уровнем воздуха в атмосфере.

Об этом свидетельствуют данные IQ Air.

Лидером антирейтинга в настоящее время является столица Индии, Нью-Дели, чей уровень загрязнения воздуха находится на уровне 155.

Однако Киев не отстает — индекс качества воздуха в столице Украины также является «вредоносным» и составляет 154.

На третьем месте Дакка, Бангладеш (153).

По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве в пятницу к вечеру улучшится.