Павловский пошел на сделку со следствием по делу Гандзюк

Подозреваемый в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский пошел на сделку со следствием и дает показания по делу.
Об этом сказал на брифинге в понедельник, 27 апреля, заместитель начальника департамента Офиса генпрокурора Роман Романчук, сообщает Укринформ.
«Обвинительный акт в отношении Игоря Павловского рассматривается Приморским районным судом города Одесса. Он заключил соглашение с прокурором о предоставлении разоблачительных показаний в отношении организаторов преступления», — сообщил прокурор.
Романчук также отметил, что следующее заседание по делу Павловского должно состояться в начале мая.
Как сообщалось, Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября в том же году умерла.
По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.
11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривен. 25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение — на «заказ на нанесение телесных повреждений».
6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.
Сегодня, 27 апреля, в СБУ заявили, что завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
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