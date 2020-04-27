Только половина украинцев поддерживают необходимость карантина

Часть украинцев, считающих карантин необходимой мерой в период пандемии коронавируса, снизилась с 72% до 54%, свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией «Research & Branding Group» в рамках проекта «Рубикон».
В обнародованном в понедельник отчете по итогам четвертой волны опроса (в период с 18 по 24 апреля 2020г) также сообщается, что 76% опрошенных в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% подчеркивают, что не готовы к более длительным ограничениям.
Доля тех, кто боится заболеть сам или волнуется за близких, также упала — с 40% до 29%.
По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49%), отказ покидать дом без надобности (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56%).
Количество украинцев, не имеющих сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают сложности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и т.д.
Число граждан, испытывающих тревогу, снизилось с 38% до 31%, в то время как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%.
Оценивая ближайшее будущее, 59% заявили, что пик ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине ещё впереди. Оценивают текущий период как худшую часть кризиса 11% опрошенных.
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