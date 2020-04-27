В Италии арестовали 17 Telegram-каналов из-за незаконного распространения книг

Финансовая гвардия Италии наложила арест на 17 Telegram-каналов, которые подозреваются в незаконном проникновении в информационные системы, краже интеллектуальной собственности и нарушении авторских прав. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, действия силового подразделения Минфина основываются на ордере прокуратуры города Бари, которая ведет соответствующее расследование.
Следственные действия ведутся в отношении лиц, которые подозреваются в обеспечении пиратского доступа к газетам, журналам и книгам по каналам Telegram. Данное расследование было начато на основании обращения представителей Итальянской федерации издателей газет, которые сообщили о пиратстве в Управление по гарантиям в области коммуникации (Agcom).
Как уточняет агентство, в ходе следствия планируется установить ответственных за преступные действия, а также определить степень ответственности компаний, включая Telegram.
Ущерб от пиратского распространения содержания газет, журналов и книг оценивается прокуратурой в сумму до €670 тыс. в день и может достигать €250 млн в год. Следователи также констатировали, что число подписчиков указанных каналов превышает полмиллиона человек, а незаконное распространение содержания без соблюдения авторских прав с момента начала пандемии увеличилось на 88%.
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