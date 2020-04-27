В штате Нью-Йорк ситуация с коронавирусом тоже начала улучшаться

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк продолжает снижаться, за сутки умерли 337 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

«Число смертей — 337. Все еще ужасающе высокое, но снижается, если посмотреть на прошедшие несколько дней», — сказал Куомо во время пресс-конференции. Трансляция велась в Twitter.

Данные, которые приводят власти, свидетельствуют, что смертность постепенно снижается: в начале прошлой недели в штате было не более 474 летальных случаев, постепенно этот показатель снижался и в воскресенье составил 337.

По словам губернатора, наблюдается также снижение общего числа госпитализированных — в воскресенье в больницы поступили 1052 человека.