НБУ выпустит в июне 5 млн монет номиналом 10 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) планирует 3 июня первый выпуск монет номиналом 10 гривен в объеме 5 млн штук, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщила пресс-служба НБУ в среду.
Согласно сообщению, введение в оборот монет номиналом в 10 гривен — завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, который продолжается с 2014 года.
В результате номинальный ряд гривны сократится до 12 номиналов — шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).
В то же время, длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн, поясняется в сообщении.
Центробанк отмечает, что после введения монет номиналом в 10 гривен, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.
Согласно сообщению, новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр — 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. Отмечается, что благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.
НБУ напомнил, что по состоянию на 1 апреля в обороте находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 грн.
В то же время, новых оборотных монет на начало апреля номиналами 1 грн было в обороте более 195 млн шт., 2 грн — почти 190 млн шт., 5 грн — более 7,0 млн шт. Со временем количество монет в обороте будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, добавил регулятор.
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