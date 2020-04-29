В Украине заработают 872 рынка, на каждом - по два инспектора

В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако, на каждом из них будут задействованы по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.
Об этом на брифинге отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает Укринформ.
«Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытии продовольственных рынков. На Кабмине было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в „Урядовому кур’єрі“, после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена», — сказал Петрашко.
Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, за чем будут наблюдать по два инспектора Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынка.
Министр напомнил, что большинство продовольственных рынков были закрыты накануне Пасхи из-за игнорирования соблюдения правил, установленных для борьбы с коронавирусом.
Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля примет решение об открытии в Украине продовольственных и аграрных рынков, но с определенными условиями.
Минздрав и Минэкономики уже разработали четкие критерии работы рынков, четкие алгоритмы контроля за безопасностью их работы.
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