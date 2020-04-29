Правительство разрешило работу некоторых рынков

Возобновят работу более 280 продовольственных рынков, при этом они должны обеспечить необходимое соблюдение санитарных норм.
Подчеркивается, что работу рынков будут контролировать госструктуры без привлечения органов местного самоуправления.
Пресс-служба правительства сообщает, что согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований и профилактических мер противодействия коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.
В частности: наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов; допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора); прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади; расстояние между местами продавцов — не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика); проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.
Отмечается, что на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических требований, а также обязательно присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени его работы.
Напомним, в понедельник стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряду продовольственных рынков — решение планировали рассмотреть 29 апреля.
Сообщалось, что продовольственные рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах в рынке будет осуществляться температурный скрининг.
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