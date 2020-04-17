Минэкономики обнародовало макропрогноз на 2020 и 2021 годы

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%, такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.

«По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 4,2% в 2020 году. Характер восстановления будет таким же — L-форма: уже принятые в Украине карантинные меры будут дополнительно усилены и продлятся до конца второго квартала, что возымеет более негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет очень медленным», — указывается в прогнозе.

Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.

Согласно прогнозу, среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/$ в 2020 году, на конец года прогнозируется 29,5 грн/$, тогда как среднегодовой курс в следующем году ожидается на уровне 30 грн/$, на конец года — 30,75 грн/$.

«Все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику, но наибольшим будет падение инвестиций — оно составит 14,8%», — отмечается в прогнозе.

Дефицит госбюджета составит 5,6% ВВП.

Согласно консенсус-прогнозу, безработица в Украине в 2020 году достигнет 9,4%, в 2021-м — 9,1%.

При этом реальная среднемесячная зарплата в 2020 году сократится на 13,9% с дальнейшим восстановлением роста на 3,2% в 2021 году.

Дефицит счете текущих операций в текущем году составит $3,9 млрд, в следующем — $4 млрд, или 2,8% ВВП и 2,6% ВВП соответственно, указывается в материалах прогноза.

Как указано в консенсус-прогнозе, экспорт в этом году просядет на 7,9%, импорт — на 12,2%.

Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.