Войти
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
позиция
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы
соседи
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы
Кличко разрешил продавать кофе на вынос
столица
Кличко разрешил продавать кофе на вынос

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

планы
RSS

США разрабатывают проект по добыче ресурсов на Луне

280
США разрабатывают проект по добыче ресурсов на Луне

Администрация президента США разрабатывает проект нового международного соглашения по добыче ресурсов на Луне, в который планируется включить несколько стран-партнеров, за исключением России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом подготовки документа.

По данным агентства, договору планируется присвоить название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Проектом предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне с целью предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости.

В договоре также упомянуты правила в рамках международного законодательства, на основе которых компании, ведущие добычу на Луне, смогут устанавливать над этими ресурсами права собственности.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что в основе договора не лежат территориальные претензии США. По его словам, зоны безопасности позволят осуществлять координацию между осваивающими космос странами, не объявляя территорию технически суверенной. «Идея в том, что если вы собираетесь приближаться к месту проведения чьих-либо операций и вокруг них установлены зоны безопасности, вам нужно заранее связаться с тем, кто проводит операцию, и обсудить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — сказал источник издания.

По данным Reuters, союзники США пока не ознакомились с данным проектом. Вашингтон рассчитывает в ближайшие несколько недель ознакомить с планом ряд государств, среди которых — страны Евросоюза, Канада, Япония, а также Объединенные Арабские Эмираты.

Источники агентства отмечают, что на первоначальном этапе Россия не рассматривается в качестве партнеров США, в том числе из-за позиции Пентагона. В частности, американское военное ведомство обеспокоено «угрожающими» маневрами российских спутников. В этой связи оно выступает против участия России в данном проекте.

Читайте также: За сутки в Китае выявлены всего два случая заражения коронавирусом

Собеседники Reuters пояснили, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне.

В марте 2019 года Трамп потребовал «любой ценой» отправить американцев на Луну, дав на это NASA пять лет. Впоследствии ведомство анонсировало космическую программу «Артемида», которая предусматривает несколько этапов: высадку экипажа с первой женщиной на Луне и полеты на спутник с созданием на нем инфраструктуры. На этот проект президент пообещал выделить NASA дополнительно $1,6 млрд. В сентябре того же года к программе присоединилась Австралия.

США, Луна
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 мая 2020
Вторник, 5 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016