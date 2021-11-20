Как выглядело самое длительное с XV века лунное затмение

19 ноября с Земли можно было увидеть самое длительное с XV века частичное затмение Луны.
Частичное затмение Луны наилучшим образом могло наблюдаться из Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. Это самое длинное частичное затмение Луны с 1440 года.
Частичное лунное затмение происходит, когда часть полной Луны попадает под тень Земли (в отличие от полного лунного затмения) — по данным NASA, более 97% Луны было покрыто на пике затмения.
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