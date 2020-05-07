К бывшему главе налоговой Верланову приходили с обысками

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергея Верланова сообщает, что утром по месту его жительства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.
«Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали — не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью», — написал Верланов на своей странице в Facebook в четверг.
Как сообщалось, правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных. «С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить», — сказал министр.
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