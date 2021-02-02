Экс-главу налоговой Верланова вызвали на допрос в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызывает на допрос на 11 февраля на 11:00 экс-председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ.

«Повестка о вызове Верланова Сергея Алексеевича, 06.08.1981 года рождения, Вам необходимо прибыть 11.02.2021 в 11 час. 00 мин., в Национальное антикоррупционного бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия в допросе в рамках досудебного расследования в уголовном производстве № 22020000000000221 от 20.10.2020 », - говорится в сообщении.

Ранее Офис генпрокурора объявил подозрение бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины в недополучении госбюджетом более 2 млрд грн.

26 января некоторые СМИ сообщили о том, что НАБУ объявило Верланова в розыск. Также сообщалось, что детективы НАБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Верланова в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», использовании им власти и служебного положения, что причинило существенный вред государственным интересам.