Степанов анонсировал увольнения за задержку выплат медикам

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии кадровых решений, в связи с задержками выплат 300% доплат медработникам. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что после получения средств на выплату заработной платы, которой механизм установлен государством — это максимум неделя.

«Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками», — сказал Степанов.

Напомним, в Украине три области не отчитались о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с коронавирусом. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.