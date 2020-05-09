Степанов анонсировал увольнения за задержку выплат медикам

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятии кадровых решений, в связи с задержками выплат 300% доплат медработникам. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
Степанов отметил, что после получения средств на выплату заработной платы, которой механизм установлен государством — это максимум неделя.
«Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками», — сказал Степанов.
Напомним, в Украине три области не отчитались о выполнении поручения по выплате 300% должностных окладов за март 2020 года медикам, которые борются с коронавирусом. Это Днепропетровская, Киевская и Херсонская области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами.
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