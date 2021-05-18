Верховная Рада уволила Степанова с поста министра здравоохранения

Верховная Рада уволила Максима Степанова с поста министра здравоохранения.

За это проголосовали 292 депутата.

Ранее сегодня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Игоря Петрашко с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства. До этого Рада уволила Владислава Криклия с должности главы Мининфраструктуры.