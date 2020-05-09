Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины от захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, два мемориальных символа должны установить в Донецке и Симферополе.

«Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол — Колокол Памяти.

Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства — в Симферополе», — сообщил президент.

По словам Зеленского, когда в Украине наступит мир, а люди вернутся на свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом событии в истории Украины.

Напомним, ранее президент почтил память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье. Зеленский возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы и посетил мемориальный комплекс «Холм Славы» на Закарпатье, где завершилось изгнание захватчиков.