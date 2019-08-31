Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе

Президент Владимир Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде соорудить мемориал примирения на границе Украины и Польши.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Польше по итогам встречи с Дудой, передают Українські Новини.

«Я предложил президенту Дуде соорудить на границе Украины и Польши совместный мемориал примирения», — сказал он.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии и за отстаивание международного права в Совете безопасности ООН, Европейском союзе, НАТО и других международных организациях.