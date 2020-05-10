В Британии поменяли лозунг кампании по борьбе с коронавирусом

Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность», следует из сообщения на странице премьер-министра страны Бориса Джонсона в Twitter.

«Каждый играет свою роль и помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам... Если у кого-то у вас дома есть симптомы, вам всем нужно самоизолироваться. Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни», — говорится в сообщении.

Правительство также приводит обновлённый перечень основных рекомендаций, который фактически повторяет прежний.

«Мы можем контролировать вирус, если сохраняем бдительность. Оставайтесь дома насколько возможно. Работайте из дома, если это возможно. Ограничьте контакты с другим людьми. Если вы выходите на улицу, сохраняйте дистанцию в два метра. Регулярно мойте руки», — отмечается на размещенной на странице иллюстрации.

Как ожидается, в воскресенье вечером премьер выступит с телеобращением, в котором представит план постепенного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина.

Как ожидается, власти со следующей недели могут снять ограничение в один час на продолжительность занятий спортом на свежем воздухе, разрешат открыться магазинам и центрам для садоводов, объявят сроки открытия небольших магазинов и кафе с обслуживанием на улице и, возможно, разрешат прогулки на удалении от дома при сохранении социального дистанцирования и временных рамок. Также будет введена цветовая пятибалльная шкала коронавирусной угрозы, а нынешний уровень будет оценен как четвертый.

Многие британцы выступают с критикой планов Джонсона облегчить ограничительные меры. В частности, против ослабления карантина высказывалась глава правительства Шотландии Ника Стерджен. По мнению критиков планов Джонсона, снимать и даже облегчать карантин рано, так как количество заражений и смертей от COVID-19 в стране не снижается.

Против ослабления карантина выступили почти все британские профсоюзы. По их мнению, приоритетом в данной ситуации является сохранение жизней людей, а запуск работы предприятий, транспорта и компаний, даже при сохранении дистанцирования, приведет к росту заражений. При этом в ряде сфер и отраслей — например в общественном транспорте в час пик — дистанцирование обеспечить попросту невозможно.

В субботу Британия преодолела отметку в 31 тысячу умерших от коронавируса, тогда как в марте оптимистичный сценарий ученых прогнозировал 20 тысяч смертей за всю пандемию. Сейчас правительственные эксперты прогнозируют 100 тысяч смертей до конца 2020 года в случае, если ограничительные меры будут ослаблены быстро.