Саакашвили призвал США активнее заниматься реформами в Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий исполнительный комитет реформ, призвал американское посольство к более тесному сотрудничеству в процессе реформирования в Украине. Об этом он сообщил во вторник по итогам встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин.

«Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного вовлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины», — написал Саакашвили в Facebook. Экс-президент Грузии добавил, что уже имеет «хороший опыт сотрудничества с с этими организациями не только по Грузии, но и по Одесской области».

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. После этого Грузия, где против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, отозвала из Киева посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.