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В ОП уверяют, что Голобородько это и есть Зеленский

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В ОП уверяют, что Голобородько это и есть Зеленский

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», роль которого сыграл шестой президент Украины Владимир Зеленский, формировался от жизненных принципов самого Зеленского, а сам сериал не стоит примитивизировать и упрощать, отмечает заместитель руководителя Офиса президента, один из сценаристов сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.

«Знаете, зачастую, очень светлые и добрые люди в кино просто гениально играют злодеев. Но в обратную сторону — это не работает. Невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой. Зритель очень чувствует фальшь. И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского, и было перенесено на экран и рассказано кино-языком», — рассказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Костюк убежден, что Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа Голобородько, что может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, действительно искренне стараться сделать лучше своей стране и ее гражданам.

При этом замруководителя ОП указал, что в кино и в жизни есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально, во всём, переносить кинообраз на реальную жизнь.

Так, Костюк пояснил, что президент Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства, а Голобородько в сериале «Слуга народа» и не ездил на велосипеде — это был лишь клип в титрах.

«В кино он отказался от кортежа и от охраны. У него был один охранник и одна машина — но это кино, это упрощение, это минимизация. В реальной жизни президент сократил кортеж. Это уже не десять машин, не двенадцать, не пятнадцать. И улицы никто не перекрывает. Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому», — подчеркнул он.

Костюк также отметил, что в «Слуге народа» было показано видение и ощущение авторами сериала процессов, которые происходят в стране и обществе, поэтому, по его мнению, это и имело такой отклик у людей в Украине.

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«Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришёл и сделал страну-рай. А на самом деле нет. Там же показаны все трудности. „Страна-рай“ — это только самый финал. А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация», — сказал он.

Слуга народа, Владимир Зеленский, Юрий Костюк
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