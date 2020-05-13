Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест

Бывший главный менеджер президентской кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, освобожден от пребывания в тюрьме и переведен на домашнее заключение по его просьбе.

Об этом говорится в сообщении в среду телеканала CBS News со ссылкой на адвоката Манафорта Кевина Даунинга.

«Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт был переведен в среду на домашнее заключение после того, как он обратился с просьбой освободить его из-за угрозы COVID-19 его здоровью», — отмечается в сообщении.

В среду утром двое членов семьи Манафорта, в том числе его жена, забрали его из федерального пенитенциарного учреждения Лоретто в штате Пенсильвания, где он отбывал свой срок наказания.

Напомним, что в марте 2019 года Пол Манафорт был осужден на 90 месяцев по двум отдельным делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами.