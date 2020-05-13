Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест

Бывший главный менеджер президентской кампании Дональда Трампа, Пол Манафорт, освобожден от пребывания в тюрьме и переведен на домашнее заключение по его просьбе.
Об этом говорится в сообщении в среду телеканала CBS News со ссылкой на адвоката Манафорта Кевина Даунинга.
«Бывший руководитель кампании Трампа Пол Манафорт был переведен в среду на домашнее заключение после того, как он обратился с просьбой освободить его из-за угрозы COVID-19 его здоровью», — отмечается в сообщении.
В среду утром двое членов семьи Манафорта, в том числе его жена, забрали его из федерального пенитенциарного учреждения Лоретто в штате Пенсильвания, где он отбывал свой срок наказания.
Напомним, что в марте 2019 года Пол Манафорт был осужден на 90 месяцев по двум отдельным делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016