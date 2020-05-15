Регулятор ФРГ обязал «Северный поток – 2» выполнять правила Газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.

«Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части „Северного потока — 2“, пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования», — отмечается в нем.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. «В случае с „Северным потоком — 2“ это не так», — считают в ведомстве.

Напомним, что доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений — распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Для «Газпрома» это означает, что он не сможет загрузить половину мощностей нового газопровода.