Мировые авиакомпаний потеряют из-за пандемии не менее $312 млрд

Александр де Жюньяк, директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), считает, что в 2020 году в результате воздействия пандемии мировые авиакомпании понесут ущерб в размере не менее $312 млрд (€280 млрд). Об этом он заявил в интервью, опубликованном в последнем номере газеты Le Monde.

«Эксперты IATA подсчитали, что оборотный капитал компаний снизится в 2020 году как минимум на $312 млрд. В последние дни мы не пересматривали этого прогноза, однако считаем, что эта цифра скорее относится к нижней планке, чем верхней», — сказал де Эюньяк. Он подчеркнул, что это «гигантский и беспрецедентный показатель».

Отвечая на вопрос о том, какие пути ассоциация предусматривает для выхода из кризисного положения, менеджер сказал, что их будут три: «это консультация, кооперация и гармонизация действий». «То есть это означает, что открытие границ должно быть проведено скоординировано по крайней мере на региональном уровне, если не удастся достигнуть мирового уровня. Причем сделано это должно быть в сотрудничестве с авиасектором», — добавил он.

«Также следует добиться единообразия санитарных норм между государствами с тем, чтобы в этой сфере не образовалось своего рода лоскутное одеяло, то есть не поддающаяся регулированию система, представляющая риск для авиакомпаний», — подчеркнул глава IATA. Он сообщил, что в этой связи возглавляемой им ассоциацией совместно со Всемирной организации здравоохранения и правительствами стран создана специальная группа, которая готовит активизацию деятельности сектора авиаперевозок и введение тех санитарных норм, которые будут соблюдаться на борту самолетов чтобы избежать заражения пассажиров.

«Все эти меры почти готовы, мы завершим их разработку и они будут опубликованы 1 июня», — заявил де Жюньяк. Он сообщил, что ассоциация уже ознакомила с ними 21 страну, в частности США, Китай и Великобританию. «Эти меры получили всеобщую поддержку», — заверил глава IATA.

«Если в ближайший понедельник они будут одобрены, то их возможно будет начать осуществлять уже с начала июня. Мы считаем, что в случае создания такой системы контроля и защиты не будет необходимости оставлять между пассажирами свободные кресла в целях безопасности», — подчеркнул он.

По его словам, речь идет о контроле температуры тела у пассажиров перед посадкой и по прибытии в пункт назначения. Обязательным будет ношение маски. По желанию можно будет написать заявление о своем состоянии здоровья.

Самолеты будут дезинфицироваться, вся еда будет защищена от вирусов тщательной упаковкой. В кабину пассажиры смогут проносить только по одной единице багажа. Также будет ограничено перемещение людей по салону.

В своем интервью Александр де Жюньяк выразил мнение, что «возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе по оценкам экспертов может произойти в конце 2022-начале 2023 года».

Де Жюньяк прогнозирует, что оживление деятельности произойдет в первую очередь у лоукост-компаний, так как они занимаются в основном перелетами на малые и средние дистанции. «У компаний, обслуживающих дальние рейсы, это будет наблюдаться позже. Если для рейсов на малые и средние дистанции период начала восстановления объема деятельности продлится с мая по конец третьего квартала 2020 года, то для дальнемагистральных перелетов это начнет происходить не ранее чем с конца третьего квартала. По прогнозу IATA, объем перевозок к концу 2020 года составит 50-60% от уровня 2019 года», — сказал эксперт.

Де Жюняк также предположил, что в дальнейшем не произойдет снижения объема полетов с туристическими целями. Меньше самолетами будут пользоваться бизнесмены в силу сложившейся привычки к проведению телеконференций и продолжению широкого использования дистанционного труда. Также сами фирмы могут сократить бюджет, выделяемый на деловые поездки.