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Мировые авиакомпании потеряют в 2020 году рекордные $84,3 млрд

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Мировые авиакомпании потеряют в 2020 году рекордные $84,3 млрд

Мировые авиакомпания в 2020 году из-за пандемии нового коронавируса понесут рекордные убытки в размере $84,3 млрд. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опубликованном во вторник.

«В финансовом отношении 2020 год станет худшим годом в истории авиации. В среднем, ежедневно отрасль несет убытки в размере $230 млн, а в общей сложности потери составят $84,3 млрд», — сказал директор ассоциации Александр де Жюньяк. Как ожидается, в 2021 году убытки мировых авиаперевозчиков снизятся до $15,8 млрд.

Де Жюньяк добавил, что, по оценке ассоциации, «худшее уже позади», и при условии, что не будет второй столь же разрушительной волны пандемии, авиакомпании смогут начать восстановление пассажироперевозок согласно предложениям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

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Ранее ИКАО призвала все страны, входящие в это объединение, к более тесному сотрудничеству в связи с пандемией коронавируса. По прогнозу организации, к декабрю 2020 года поток пассажиров, передвигающихся с помощью авиатранспорта, может уменьшиться на 1,5 млрд человек в сравнении с обычными показателями до начала пандемии.

авиакомпании, IATA, коронавирус
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