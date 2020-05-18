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Госпрограмма «5-7-9%» провалилась

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Госпрограмма «5-7-9%» провалилась

Госпрограмма кредитования «5-7-9%», де-факто, не заработала на полную мощность — банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Об этом в интервью liga.net заявил министр экономики Игорь Петрашко.

«К сожалению, программа, де-факто, не заработала на полную мощность. До обновления программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ выдано 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало. И мы понимаем, что она не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств. Поэтому портфельные гарантии могут стать двигателем кредитования», — подчеркнул он.

«Что мы предлагаем сейчас по программе 5-7-9 и чем уже можно пользоваться. Если ваш бизнес имеет оборот до 10 млн евро и вы имеете кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года.

В бюджете под это направление выделено 4 млрд гривен. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет», — пояснил министр.

По его словам, правительство работает над программами, которые хочет запустить, чтобы дать доступные кредиты для предпринимателей.

Петрашко заявил, что одно из направлений — доступ к портфельным гарантиям для банков, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

«Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные сектора экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от того или иного кризиса.

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Если это будет проголосовано, у нас появится новый инструмент, и мы будем частично брать на себя риски вместе с банками по пулу кредитов для различных отраслей», — рассказал министр.

Напомним, что размер кредитного портфеля по обновленной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» оценивается в 35 млрд грн — по оценке специалистов, такой размер средств смогут потенциально получить микро- и малые предприниматели.

кредиты, Игорь Петрашко
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