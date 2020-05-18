В апреле «закрылись» 13,3 тысячи физлиц-предпринимателей

13,3 тыс. физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность в апреле текущего года.
Об этом Українським Новинам сообщили в Налоговой службе.
Отмечается, что в апреле 2019 года 16,3 тыс. ФЛП прекратили деятельность, а в апреле текущего года – еще 13,3 тыс. ФЛП.
В том числе по видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 6,5 тыс.; информация и телекоммуникации – 1,2 тыс.; временное размещение и организация питания – 0,9 тыс.; предоставление других услуг – 0,8 тыс.; профессиональная, научная и техническая деятельность – 0,8 тыс.; перерабатывающая промышленность – 0,6 тыс.; транспорт, сельское хозяйство, почтовая и курьерская служба – 0,6 тыс.; другие виды деятельности – 1,8 тыс.
По состоянию на 1 мая в Украине насчитывалось 1 899 тыс. ФЛП.
По итогам 2019 года количество физлиц-предпринимателей увеличилось на 19,8 тыс. до 1,9 млн.
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