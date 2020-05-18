ЦИК упростила процедуру изменении избирательного адреса

18 мая состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого ЦИК своим постановлением утвердила Порядок рассмотрения обращения избирателя касательно изменения избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины «О Государственном реестре избирателей».

Это постановление Комиссии вступает в силу с 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе комиссии.

Новые правила делают возможным изменение избирательного адреса безотносительно к регистрации места жительства.

Принятым Порядком, в частности, предусмотрено, что избиратель сможет подать заявление об изменении избирательного адреса в орган ведения реестра избирателей как в бумажной, так и в электронной форме с использованием сети Интернет. Заявление в бумажной форме может быть подано также через уполномоченное лицо, полномочия которого оформлены в соответствии с законодательством, что позволит беспрепятственно воспользоваться этой процедурой людям с инвалидностью.

Такое заявление может быть подано в любое время, но не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса. Кроме того, избиратель может обратиться в орган ведения реестра с новым заявлением не раньше чем через 180 дней после даты внесения в реестр последнего изменения избирательного адреса такого избирателя.

Как отметил председатель Комиссии Олег Диденко, после дальнейшего внедрения в эксплуатацию соответствующего электронного сервиса автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» избиратели, которые выразят такое желание, смогут изменить свой избирательный адрес дистанционно.