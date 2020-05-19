В Виннице закончились места в больнице для больных коронавирусом

Отделение городской больницы № 1, которая является опорной для пациентов с COVID-19, уже заполнено.

Об этом на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Владислава Скальский.

«Можно констатировать, что городская клиническая больница № 1 города Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница имеет свободные мощности. Мы начнем, пожалуй, направлять наших пациентов с COVID-19 в Калиновская центральную районную больницу», — сказал он.

По состоянию на 18 мая процент занятых коек в опорных больницах составляет 30,7% от общей мощности. В Винницкой ГКБ № 1 сейчас находятся 60 человек с коронавирусом, хотя учреждение рассчитано на 59 коек.

В Винницкой центральной районной больнице находятся 24 взрослых и пятеро детей, в целом она рассчитана на 80 коек. В Калиновской больнице находится только один пациент на 70 коек. На 100% заполнена Жмеринская больница, а вот в Казатинской в стационаре нет ни одного пациента.

По состоянию на утро 19 мая в Винницкой области 751 подтвержденный случай заболеваний COVID-19.